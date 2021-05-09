بالوثيقة.. الحلبوسي يدعو البرلمان العربي للانعقاد لمناقشة الاعتداء الإسرائلي على الفلسطينيين

2021/05/09 | 18:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

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الحلبوسي يدعو البرلمان العربي للانعقاد لمناقشة الاعتداء الإسرائلي على الفلسطينيين المركز الخبري الوطني.

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