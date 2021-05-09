الولايات المتحدة تدين اغتيال الوزني

2021/05/09 | 18:12 - المصدر: وكالة ناس

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تُدينُ الولايات المتحدة وبأشد العبارات مقتل إيهاب الوزني.



إن تكميم الأفواه ألمُستقلة من خلال انتهاج ألعنف هو أمرٌ غيرُ مقبولٍ بالمرة.



تُعَبِرُ الولايات المتحدة عن عميق تعاطُفِها مع أُسرة ألفقيد بينما نواصل الوقوف إلى صَفِ أولئك الذين يسعون إلى تحقيق مستقبل سلمي ومزدهر للعراق.

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