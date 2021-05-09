2021/05/09 | 18:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة.

ووافق المجلس على تطبيق قانون شروط شغل الوظائف بعد 6 أشهر.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام مجلس النواب، أن الهدف من منح مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون، إعطاء فرصة للعلاج أمام الموظف المدمن للاستشفاء، وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأخرى لتوفيق أوضاع المواطنين، على أن يتم التنسيق شريطة البدء في العلاج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة عربية تمنح الموظف متعاطي المخدرات مهلة 6 أشهر للاستشفاء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة عربية تمنح الموظف متعاطي المخدرات مهلة 6 أشهر للاستشفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).