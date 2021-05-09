اوقاف الاقليم: تحديد اول ايام عيد الفطر لا علاقة له ببيان الحكومة

2021/05/09 | 18:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان يوم الاحد، ان تحري هلال العيد سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وقال نبز اسماعيل المتحدث الرسمي باسم الوزارة لـPUKmedia: ان اللجنة العليا وبالتنسيق مع اللجان الفرعية في محافظات اقليم كوردستان ستتحرى هلال عيد الفطر يوم الثلاثاء 2021/5/11، لتحديد اول ايام عيد الفطر.

وحول بيان حكومة اقليم كوردستان بتحديد ايام عطلة العيد لمدة 3 ايام ابتداء من يوم الخميس ولغاية يوم السبت، قال اسماعيل: ان عمل لجان تحري هلال العيد لا يرتبط مع تحديد العطلة كما اعلنت حكومة اقليم كوردستان، مؤكدا ان تحري الهلال سيحدد ان كان الاربعاء اول ايام عيد الفطر او الخميس.

PUKmedia خاص

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