الصحة النيابية: الوقت المتبقي لا يتسع لاختيار وزير جديد للصحة

2021/05/09 | 18:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأحد، أن الوقت المتبقي لا يتسع لاختيار وزير جديد للصحة، فيما أشارت إلى أنها ستقدم ثلاثة أسماء للمنصب من شرائح مختلفة.وقال عضو اللجنة جواد الموسوي للوكالة الرسمية “إن لجنة الصحة والبيئة النيابية سترشح لرئيس الوزراء ثلاث شخصيات مهنية ومستقلة ومن العاملين بوزارة الصحة خلفا لوزير الصحة المستقيل حسن […]

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