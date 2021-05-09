احتجاجا على اغتيال الوزني .. نائب يعلن انسحابه من الانتخابات المقبلة

2021/05/09 | 18:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن النائب فائق الشيخ علي، الأحد، انسحابه من الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الشيخ علي، في تغريدة له على منصة “تويتر”، اطلع عليها “المركز الخبري الوطني”: “بعد اغتيال الشهيد إيهاب الوزني […]

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نائب يعلن انسحابه من الانتخابات المقبلة المركز الخبري الوطني.

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