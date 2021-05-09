2021/05/09 | 18:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أدانت الولايات المتحدة الامريكية ،اليوم الاحد، مقتل الناشط العراقي ايهاب الوزني ،لافتة الى ان تكميم الأفواه ألمُستقلة من خلال انتهاج العنف هو أمرٌ غيرُ مقبولٍ بالمرة وذكرت السفارة الأميركية ، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تُدين مقتل الوزني المركز الخبري الوطني.

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