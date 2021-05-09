الحلبوسي يطالب البرلمان العربي بعقد اجتماع طارئ بشأن أحداث القدس

2021/05/09 | 18:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، البرلمان العربي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن أحداث القدس.

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وقال الحلبوسي في رسالة وجهها إلى رئيس الاتحاد البرلماني العربي، تلقت "ناس" نسخة منها (9 أيار 2021) إن "وتيرة الاعتداءات الآثمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي باستيلائها على دور وأملاك المواطنين العرب تصاعدت، في مسعى منها لتهويد القدس وتغيير هويتها العربية، وكذلك التجاوز على المصلين ومنعهم من أداء عباداتهم في مكان وزمان مقدسين عظيمين"، مبينا أن "غضب العرب والمسلمين وشرفاء العالم يتزايد في كل لحظة، مستنكرين هذه الممارسات العنصرية والاستيطانية الظالمة".

وأضاف، "من موقعنا الرسمي کممثلين عن الإرادة الوطنية للشعب العراقي، فإننا ندين ونستنكر الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدين دعم العراق للأشقاء في فلسطين وصمودهم البطولي، ومجددين موقفنا الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وتابع أن "استمرار تجاوزات الكيان الصهيوني المحتل وضربه لكل قرارات الشرعية الدولية وانتهاکه الصارخ لمبادئ حقوق الإنسان يدعونا إلى تحمل مسؤولياتنا كبرلمانات عربية تمثل أماني وتطلعات أمتنا، باتخاذ موقف ينسجم مع حجم التضامن مع قضيتنا الأساسية"، مطالبا بـ"الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل وطارئ للاتحاد البرلماني العربي الموقر، لمناقشة هذه الاعتداءات والخروج بموقف عربي مشترك وقرارات حاسمة إزاء هذه الاعتداءات السافرة".

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