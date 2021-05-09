صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  781 المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/09 | 18:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاحد، عن تسجيل 781 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 661 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 781 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:-

661 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 161 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 73 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 59 الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع البلديات الثاني 41 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 69 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 87 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 46 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الأول 125 حالة من خلال الرصد الوبائي

120حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

14حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 50 و / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة /

7حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / / 510/ 508

8حالات في الشعب محلة/ سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

5حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة

8حالات في الحسينية محلة / نهر عودة / الجريخي / الراشدية / حي الزهور / 225/ 217 / 221

6حالات في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ الضباط / 312 / شارع 20 / 310

3حالات في منطقة الكرادة محلة/ / 909 / 901

7حالات في منطقة العبيدي محلة 762/ 756 / 754

8حالات في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723

8حالات في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703

3حالات في منطقة الامين محلة 733 / 734 / 751

6حالات في منطقة الزعفرانية محلة 952 / 920 / 958 / 964

4حالات في منطقة زيونة

3حالات في منطقة بوب الشام

6حالات في منطقة النهروان

3حالات في منطقة الكفاح

3حالات في منطقة القاهرة

3حالات في منطقة الضباط

5حالات في منطقة المدائن

3و3 حالات في كل من /الطالبية و/الوزيرية و/الشيخ عمر

واضافت الدائرة، انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 151782 توفي منهم 1669 للاسف فيما اكتسب الشفاء 141344 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 8769”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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