صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  781 المسجلة اليوم بكورونا


صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  781 المسجلة اليوم بكورونا
2021/05/09 | 18:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاحد، عن تسجيل  781 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 661    خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة  781 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:-

661 حالة خلال الرصد الوبائي  للقطاعات الصحية 

قطاع الرصافة 161 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان  73 حالة  من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر  59 الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع البلديات الثاني 41 حالة من خلال الرصد الوبائي

 قطاع المدائن 69 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 87 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 46 حالة من خلال الرصد الوبائي

  البلديات الأول  125 حالة من خلال الرصد الوبائي   

 120حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

14حالة  في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 50 و  /  الاورفلي  / الحبيبية /حي طارق / جميلة  /

   7حالات  في شارع فلسطين محلة / المستنصرية /  509 / 503 /  / 510/  508

 8حالات   في الشعب  محلة/ سبع قصور  / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

 5حالات في المدائن /   جسر ديالى  / الجعارة / التاميم   / حي الوحدة

 8حالات في الحسينية محلة / نهر عودة / الجريخي / الراشدية / حي الزهور  / 225/  217 / 221      

6حالات في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/  الضباط / 312 / شارع 20  / 310 

3حالات  في منطقة الكرادة محلة/ / 909 / 901

     7حالات في منطقة العبيدي محلة 762/ 756 / 754

8حالات في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723 

  8حالات في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703 

3حالات في منطقة الامين محلة 733 / 734 / 751

  6حالات في منطقة الزعفرانية محلة 952 / 920 / 958 / 964 

4حالات في منطقة زيونة 

3حالات في منطقة بوب الشام

6حالات في منطقة النهروان

3حالات في منطقة الكفاح

3حالات في منطقة القاهرة

3حالات في منطقة الضباط

5حالات في منطقة المدائن

3و3 حالات في كل من /الطالبية و/الوزيرية و/الشيخ عمر 

واضافت الدائرة، انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات  ارتفع الى   151782 توفي منهم  1669 للاسف  فيما اكتسب الشفاء    141344  حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 8769”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات  والتركيز على التباعد الاجتماعي  وعدم التهاون  وتقدير تلك الجهود”.

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