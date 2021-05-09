بالوثيقة.. رئيس مجلس النواب يدعو الاتحاد البرلماني العربي لعقد اجتماع عاجل بشان القدس

2021/05/09 | 18:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة صقر غباش، الى عقد اجتماع عاجل وطارئ مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الآثمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس.

وقال رئيس مجلس النواب في كتاب موجه الى رئيس الاتحاد البرلماني العربي، وحصلت “تقدم” على نسخة منه، إن “استمرار تجاوزات الكيان الصهيوني المحتل وضربه لكل قرارات الشرعية الدولية وانتها که الصارخ لمبادئ حقوق الإنسان يدعونا إلى تحمل مسؤولياتنا كبرلمانات عربية تمثل أماني وتطلعات أمتنا، باتخاذ موقف ينسجم مع حجم التضامن مع قضيتنا الأساسية، وعليه أطالب سيادتكم بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل وطارئ للاتحاد البرلماني العربي الموقر، لمناقشة هذه الاعتداءات والخروج بموقف عربي مشترك وقرارات حاسمة إزاء هذه الاعتداءات السافرة”.

وادناه نص الوثيقة:-

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