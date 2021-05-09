الامن النيابية: حوادث الاغتيالات من مسؤولية رئيس الوزراء

2021/05/09 | 18:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية يوم الأحد، ان دورها هو رقابي وليس تنفيذي، مبينة انها ستستضيف نائب قائد العمليات المشتركة في العراق للوقوف على احداث الاغتيالات.

وكان مسلحون مجهولون، اغتالوا مساء أمس الناشط المدني ايهاب جواد الوزني امام منزله في منطقة شارع الحداد في كربلاء فيما افادت مصادر بأن الناشط فارق الحياة متأثرا بإصابته برصاصة في منطقة الرأس بعد نقله للمستشفى.

وفي هذا الصدد قال كاطع نجمان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان اللجنة طالبت خلال الفترة السابقة استضافة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مشيرا الى ان اللجنة استضافت وزير الدفاع ومستشار الامن القومي.

وأكد نجمان، ان لجنة الامن والدفاع النيابية ستستضيف خلال جلستها بعد عطلة عيد الفطر المبارك، نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق الركن عبد الامير الشمري للتوصل الى نتيجة حول هذه الامور، مبينا ان دور لجنة الامن والدفاع رقابي وليس تنفيذي وهذه القضايا مسؤولية الامن الوطني ورئيس الوزراء الاتحادي.

PUKmedia هاميار علي

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