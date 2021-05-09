برنامج المحايد في منتصف الطريق - ماجد فيادي

2021/05/09 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_فيادي يسميها السياسيون هامش من الديمقراطية تختلف عن زمن الدكتاتورية التي عاشها العراقيون قبل سقوط الصنم واحتلال البلاد، هكذا هو حالة العراق اليوم، وقد فتح هذا الهامش بابا ضيقا تسلل منه برنامج المحايد بعد محاولات عديدة، تنقل بين فضائيات مختلفة يحمل هموم المقدم على مدى سنوات عمره، عندما ولد في عائلة ذات انتماء اسلامي شيعي، تطور في سن مبكرة الى عمل سياسي سرعان ما انتهى، ثم رجل دين ومن بعده الى صوفي لم يرى ......





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