رأس الرمح دوماً - صادق إطيمش

2021/05/09 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صادق_إطيمش حينما يتصدر المرء ليس طلباً للظهور او حباً بالوجاهة او طمعاً في القيادة او حتى كدليل لطريق او مرشداً لوِجهة معينة ولا يرجو من كل ذلك جزاءً ولا شكورا ، بل ان كل ما يرجوه تحقيق رغبة ذاتية في عمل الخير وخدمة بني قومه وإرضاء ما يجول في ضميره من فكر انساني وانتماءٍ لقوم لا يرى نفسه إلا واحداً منهم له ما لهم وعليه ما عليهم.موقف الصدارة هذا الذي قد يشار له احياناً برأس الرمح حينما تكون المواجهة الأما ......





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