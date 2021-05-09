ايران تعلق على حادثة استشهاد الناشط ايهاب الوزني في كربلاء وتصفه بالعمل الارهابي

2021/05/09 | 18:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت جمهورية ايران الاسلامية مقتل

الناشط المدني في كربلاء ايهاب الوزني

ووصفته بالعمل الارهابي الذي يهدف الى

زعزعة امن واستقرار العراق

ونقل بيان للقنصلية الايرانية في

كربلاء المقدسة حصلت وكالة نون ا

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