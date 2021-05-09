2021/05/09 | 18:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عودة 104 مواطنين عراقيين من مخيمي أكدة وعين عيسى قرب الحدود السورية – التركية . وذكر معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة دريد جميل في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بتوجيه من وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة تعلن عودة 104 مواطنين من الحدود السورية إلى العراق first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تعلن عودة 104 مواطنين من الحدود السورية إلى العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تعلن عودة 104 مواطنين من الحدود السورية إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).