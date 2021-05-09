بين الحزن والغضب.. المئات يشيعون ايهاب الوزني إلى مثواه الأخير

2021/05/09 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كربلاء

شيع المئات من المتظاهرين والناشطين في كربلاء، جثمان الناشط المدني، إيهاب جواد الوزني، الذي اغتيل بهجوم مسلح أمام منزله، فيما تصاعدت حدة الغضب الشعبي في المحافظة، وسط انتشار أمني.

وأظهرت صور من كربلاء، تدفق حشود كبيرة اثناء تشييع جثمان الوزني، في منطقة مابين الحرمين، قبل الدخول إلى مرقد الأمام الحسين.

ووفقاً لخلية الإعلام الأمني الحكومية، فإن "عناصر إرهابية اغتالت الناشط إيهاب جواد، في شارع الحداد في محافظة كربلاء"، مبينة أن "شرطة المحافظة استنفرت جهودها، بحثاً عن المنفذين".

وأضافت أن "الشرطة شرعت فور وقوع الحادث بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في هذه الجريمة".

وعلى إثر الحادث، وجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وزارة الداخلية بفتح تحقيق سريع لمعرفة الجناة، مؤكدا: "واهم من يعتقد ان قتلة الوزني سيفلتون من قبضة العدالة".

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