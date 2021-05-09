انقاذ امرأة في بابل رمت بنفسها من أعلى جسر ’’بته’’

2021/05/09 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابل

شرطة بابل تنقذ إمرأه مسنه حاولت الانتحار غرقاً في شط الحلة :

هرعت مفارز من الشرطة النهرية التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل فور تلقيها نداء من السيطرة المركزية بوجود إمرأة مسنه من أهالي بغداد تحاول الانتحار غرقاً برمي نفسها من أعلى جسر ( بته ) ، وفي وقت قياسي تمكنت المفارز من إنقاذ حياتها ونقلها الى المستشفى .إعلام قيادة شرطة محافظة بابل

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