2021/05/09 | 18:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني” مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية، لهذا اليوم الأحد الموافق (9 أيار 2021)، وكما يأتي: “عدد الشركات المدرجة: 103 عدد الشركات المتداولة: 29 1.بلغ عدد الاسهم المتداولة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية المركز الخبري الوطني.

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