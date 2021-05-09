2021/05/09 | 19:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأرسلت مصر، اليوم الأحد، ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة الهند.وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أن "هذا الإجراء يأتي في إطار دعم وتضامن القاهرة مع الدول الصديقة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".كما يهدف للمساهمة في تخفيف العبء عن الشعب الهندي، بعد تسارع تفشي الوباء وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية.وارتفعت اعداد وفيات الوباء في الهند بأكثر من 4000 لليوم الثاني على التوالي، مع تصاعد الدعوات لإغلاق البلاد للحد من انتشاره.وأعلنت وزارة الصحة الهندية عن 4092 حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى ما يزيد على 242 ألف وفاة.فيما سُجلت 403 ألف إصابة جديدة، وهو رقم قريب من المستوى القياسي المسجل قبل أيام، ليرتفع إجمالي عدد المصابين منذ بداية الوباء إلى 22.3 مليون.وتضررت الهند بشدة من موجة الوباء الثانية حيث سجلت إصابات ووفيات قياسية يوما تلو الآخر مع النقص الحاد في الأكسجين والأسرة في العديد من المستشفيات وازدحام المشارح ومحارق الجثث، تزامنا مع تفشي سلالة جديدة يعتقد أنها أشد فتكا.المصدر: سبوتنيك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساعدات مصرية عاجلة إلى الهند) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساعدات مصرية عاجلة إلى الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).