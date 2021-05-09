2021/05/09 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إدارة وزارة الصحة، فيما أشارت إلى أن الوقت لا يتسع لاختيار وزير جديد.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في بيان صحفي، إن “اللجنة سترشح لرئيس الوزراء ثلاث شخصيات مهنية ومستقلة ومن العاملين بوزارة الصحة خلفا لوزير الصحة المستقيل حسن التميمي”، مشيراً إلى أن “الحوارات حول المرشحين مستمرة وفي حال صعوبة اختيار احدهم فنأمل من رئيس الوزراء بان يكون مشرفا على الوزارة من موقع ادنى وسيكون ذلك دعما لها”.

ودعا، رئيس الوزراء إلى “إدارة المنصب بالوكالة ويكون مشرفاً على وزارة الصحة لان استيزارها – حالياً- عملية صعبة ومعقدة وتحتاج الى اجتماعات من مجلس النواب واتفاقات بين الكتل السياسية لاختيار الوزير والوقت المتبقي للحكومة لايتسع لكل ذلك”، مؤكداً أنه “مع الادارة بالوكالة من قبل رئيس الوزراء شخصياً كونه سيعطي دعماً وزخماً للعمل والعاملين في وزارة الصحة وسيكون على إطلاع بكل ما يجري فيها ومشاكلها المزمنة وستكون القرارات التي سيتخذها لمعالجة هذه المشاكل اقوى وأنجع”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تدعو الكاظمي لإدارة حقيبة وزارة الصحة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تدعو الكاظمي لإدارة حقيبة وزارة الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).