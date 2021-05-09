عودة 32 مواطنا كورديا احتجزوا بالخطأ في مصر

2021/05/09 | 19:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مؤسسة القمة لشؤون اللاجئين العراقيين، يوم الاحد، قرب عودة 32 مواطنا من مصر، تم احتجازهم بالخطأ.

وكانت وسائل اعلام محلية قد نشرت اليوم، انباء عن قيام السلطات المصرية "باحتجاز 32 عراقيا بينهم اطفال ونساء من سكنة محافظة السليمانية بدعوى محاولتهم الهجرة غير الشرعية الى ايطاليا".

واوضح آري جلال رئيس مؤسسة القمة لشؤون اللاجئين لـPUKmedia: ان تلك الانباء لا تمت للحقيقة بصلة، موضحا، ان 32 مواطنا من عدة محافظات اقليم كوردستان توجهوا الى مصر للسياحة، وتم احتجازهم بالخطأ.

واضاف: انه تم حل المشكلة وسيعود جميعهم الى اقليم كوردستان قريبا، مؤكدا انه لا اساس لمحاولتهم الهجرة غير الشرعية الى ايطاليا.

PUKmedia خاص

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