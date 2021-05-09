تشييع جثمان الشهيد ايهاب الوزني الى مثواه الاخير في كربلاء (صور)

2021/05/09 | 19:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيع المئات من المتظاهرين والناشطين في

كربلاء، جثمان الناشط المدني، إيهاب

جواد الوزني، الذي اغتيل بهجوم مسلح

أمام منزله، فيما تصاعدت حدة الغضب

الشعبي في المحافظة، وسط انتشار أمني.

وأظهرت صور من كربلاء،

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