2021/05/09 | 19:26 - المصدر: عين العراق

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الأحد 9 مايو 2021 | 07:08 مساءً | عدد القراءات : 19

كندا تدين اغتيال الناشط الوزني

دان السفير الكندي في العراق اولريك شانون، الاحد، إغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني.

وقال شانون في تغريدة عبر تويتر: "أدين إغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني بأشد العبارات وأدعو السلطات إلى محاسبة مرتكبيه".

واضاف، انه"لا يجوز ابداً إرهاب المجتمع المدني وزعزعة سلامة المرشحين في الفترة ما قبل الانتخابات وكندا ملتزمة بمساعدة الشعب العراقي في الوصول لطموحاته للتغيير السلمي من خلال عملية انتخابية نزيهة وشفافة".

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