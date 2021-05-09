2021/05/09 | 19:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأحد، عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هجرية، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلن إقامة الحج لهذا العام وفق شروط وضوابط) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلن إقامة الحج لهذا العام وفق شروط وضوابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).