جتو صالح: الاتحاد الوطني لن يتخلى عن اللامركزية الادارية

2021/05/09 | 19:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاين جتو صالح، ان النظام اللامركزية الادارية، من افضل الانظمة لتقديم الخدمات للمواطنين، لافتا الى ان الاتحاد الوطني الكوردستاني لن يتخلى عن المشروع.

جاء ذلك خلال حوار متلفز تابعه PUKmedia، حيث اكد اللواء جتو صالح ان الاتحاد الوطني الكوردستاني لن يتخلى عن مشروعه في النظام اللامركزية الادارية، مشيرا الى ان النظام اللامركزية يعد من افضل الانظمة لخدمة المواطنين.

واضاف: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني سيواصل جهوده لتحقيق اللامركزية الادارية في اقليم كوردستان.

ويهدف اللامركزية الادارية الى تطوير السلطات الذاتية في اقليم كوردستان، كنظام معاصر يصب لمصلحة المواطنين بمجال الادارة واستقلال القضاء والمجلس المحلي ويعمل ايضا على الإستقرار الإقتصادي والسياسي، وعقدت سلسلة ندوات اكاديمية وثقافية في محافظات اقليم كوردستان حول اهمية النظام اللامركزية الادارية لحل مشاكل الادارات في كوردستان.

PUKmedia متابعة

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