وباء كورونا ينخفض بالعراق بانخفاض عدد الفحوصات المختبرية

2021/05/09 | 19:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد،

الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في

عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت وكالة نون

الخبرية على نسخة منه، إنها "سجلت 4167

حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 6743 حالة

لل

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