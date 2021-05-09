2021/05/09 | 19:50 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وباء كورونا ينخفض بالعراق بانخفاض عدد الفحوصات المختبرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في
عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان حصلت وكالة نون
الخبرية على نسخة منه، إنها "سجلت 4167
حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 6743 حالة
لل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وباء كورونا ينخفض بالعراق بانخفاض عدد الفحوصات المختبرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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