الكاظمي :قتلة ايهاب الوزني موغلون بالجريمة

2021/05/09 | 19:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى،

اليوم الأحد، أجهزة وزارة الداخلية

بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدنى

إيهاب جواد الوزنى.

وقال الكاظمى - خلال الجلسة الاعتيادية

ل‍مجلس الوزراء، - إن "قتلة الناشط

الوز

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