2021/05/09 | 19:50 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي :قتلة ايهاب الوزني موغلون بالجريمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اليوم الأحد، أجهزة وزارة الداخلية
بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدنى
إيهاب جواد الوزنى.
وقال الكاظمى - خلال الجلسة الاعتيادية
لمجلس الوزراء، - إن "قتلة الناشط
الوز
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي :قتلة ايهاب الوزني موغلون بالجريمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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