قبل مباراة ريال مدريد اليوم .. إحصائية مرعبة لبنزيما ضد إشبيلية

2021/05/09 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يستضيف ريال مدريد اليوم الأحد خصمه إشبيلية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، لحساب الجولة 35 من بطولة الدوري الإسباني، وهي المباراة التي ينتظرها برشلونة وأتلتيكو مدريد بفارغ الصبر على أمل أن يتعثر رجال المدرب زين الدين زيدان.

وأصبح ريال مدريد يملك مصيريه بين يديه في سباق التتويج بلقب الدوري الإسباني، حيث يحتاج للفوز بالمباريات الأربعة المتبقية دون النظر إلى نتائج الآخرين، ومما لا شك فيه أن مباراة اليوم ضد إشبيلية هي الأصعب على الميرنجي.

ويعوّل الجميع في ريال مدريد على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي يقدم موسم ممتاز على جميع الأصعدة، حيث يعد هداف الفريق الأول برصيد 28 هدفاً، كما أنه صنع 8 أهداف آخرين.

لا يملك بنزيما سجلاً تهديفياً مرعباً ضد إشبيلية، حيث خاض ضده 24 مباراة في مختلف البطولات، وتمكن من تسجيل 9 أهداف، بمعدل 0.4 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل تهديفي ليس سيئاً، لكنه ليس جيداً بالنسبة لمهاجم صريح في صفوف ريال مدريد.

لكن المثير للاهتمام بأرقام بنزيما قبل مباراة اليوم، أن الفريق الأندلسي يعد ضحيته المفضلة من حيث صناعة الأهداف، حيث قدم ضده 10 تمريرات حاسمة، أي أكثر من الأهداف التي سجلها في شباكه، وهذا أكبر عدد من التمريرات الحاسمة التي يقدمها النجم الفرنسي ضد فريق واحد.

وساهم بنزيما في 17 انتصار لريال مدريد على إشبيلية منذ انضمامه للفريق في صيف 2009، بينما تلقى الفريق بوجوده 6 هزائم، وانتهت مباراة واحدة فقط بالتعادل.

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