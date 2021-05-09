’’لضيق الوقت’’.. مقترح نيابي لإدارة وزارة الصحة من قبل الكاظمي

2021/05/09 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اكدت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأحد، أن الوقت المتبقي لا يتسع لاختيار وزير جديد للصحة، فيما اقترحت ان يدير المنصب رئيس الوزراء وكالة.

وقال مقرر اللجنة جواد الموسوي في حديث اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، وتابعته (بغداد اليوم)، "إن لجنة الصحة والبيئة النيابية سترشح لرئيس الوزراء ثلاث شخصيات مهنية ومستقلة ومن العاملين بوزارة الصحة خلفا لوزير الصحة المستقيل حسن التميمي".

وأضاف، "لدينا نقاشات مستمرة حول المرشحين وفي حال صعوبة اختيار أحدهم فنأمل من رئيس الوزراء أن يكون مشرفا على الوزارة من موقع ادنى وسيكون ذلك دعما لها".

وتابع "نقترح أن يدير رئيس الوزراء المنصب بالوكالة ويكون مشرفاً على وزارة الصحة لأن استيزارها، حالياً، عملية صعبة ومعقدة وتحتاج الى اجتماعات من مجلس النواب واتفاقات بين الكتل السياسية لاختيار الوزير والوقت المتبقي للحكومة لا يتسع لكل ذلك".

وأكد الموسوي أنه "مع الادارة بالوكالة من قبل رئيس الوزراء شخصياً كونه سيعطي دعماً وزخماً للعمل والعاملين في وزارة الصحة وسيكون على اطلاع بكل ما يجري في وزارة الصحة ومشاكلها المزمنة وستكون القرارات التي يتخذها لمعالجة هذا المشاكل اقوى وانجع كما سيكون اقرب لتقييم اداء جميع الكوادر المتقدمة في الوزارة"، عادا "هذه الخطوة ذات فائدة متميزة للنظام الصحي والمواطن العراقي خلال هذا الوقت القصير نسبيا".

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