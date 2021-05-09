رئيس البرلمان ووزير النفط يناقشان مشروع قانون النفط والغاز

2021/05/09 | 19:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، مشروع قانون النفط والغاز.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “الحلبوسي استقبل […]

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