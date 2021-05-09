2021/05/09 | 20:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الزراعة: حصاد 72 ألف طن من الحنطة في المثنى خلال شهر واحد » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 19:57

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