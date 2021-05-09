2021/05/09 | 20:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حققت محافظة المثنى، اليوم الأحد، ارتفاعاً بنسب حصاد الحنطة حتى وصلت الكميات المسوقة إلى مراكز الاستلام في المحافظة إلى 72000 طن خلال شهر.واكدت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة: 72 ألف طن حصيلة حصاد الحنطة في المثنى في شهر المركز الخبري الوطني.

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