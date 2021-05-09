مصادر: شركة “سالي بورت” الأميركية لصيانة “أف 16” تقرر مغادرة العراق جراء الهجمات

2021/05/09 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر أمنية عراقية إن شركة “سالي بورت” الأميركية والتي تعمل على صيانة طائرات “إف ستة عشر” العراقية في قاعدة بلد الجوية قررت مغادرة بسبب الهجمات التي تتعرض لها من قبل الفصائل المسلحة.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر حكومية قولها إن موظفي الشركة قرروا مغادرة العراق بسبب الهجمات التي تطالهم، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتعمل شركة “سالي بورت” الأميركية المتخصصة في صيانة وإدامة الطائرات في قاعدة بلد الجوية، الواقعة على بعد نحو مئة كم شمالي بغداد، وفق عقد مع وزارة الدفاع لتقديم خدمات الدعم والإدامة لسرب مقاتلات “أف ستة عشر” العراقية، ويبلغ عدد العاملين فيها نحو ثمانين موظفا، أصيب عدد منهم في هجمات متفرقة العام الماضي ومطلع العام الحالي بصواريخ الكاتيوشا التي تطلقها الفصائل المسلحة.

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