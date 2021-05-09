الصدر يحدد الشخصيات التي تمثله في 4 محافظات

2021/05/09 | 20:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاحد، الشخصيات التي تمثله في 4 محافظات.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وبحسب وثائق، حصل عليها "ناس"، (9 ايار 2021)، فقد حدد الصدر ممثليه في محافظات بابل، وديالى والديوانية والسماوة.

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