واشنطن تعلن مصادرة شحنة أسلحة إيرانية

2021/05/09 | 20:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، الأحد، إن تحقيقا أوليا للبحرية كشف أن سفينة الأسلحة التي تمت مصادرتها مؤخرا في بحر العرب جاءت من إيران.

وأوضح المسؤول، لوكالة “أسوشيتد برس” أن الأسلحة المضبوطة تشبه تلك الخاصة بشحنات أخرى تم اعتراضها، وكانت في طريقها للحوثيين ب‍اليمن.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “بناء على مقابلات مع الطاقم والمواد التي تمت مصادرتها على متن السفينة، توصل البحارة إلى أن السفينة جاءت من إيران”.

وكانت البحرية الأميركية قد أعلنت، في وقت سابق الأحد، مصادرتها شحنة أسلحة مخبأة على متن سفينة في بحر العرب تضم آلاف الأسلحة الهجومية، والمدافع الآلية، وبنادق القنص.

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