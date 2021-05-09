رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يستقبل وزير النفط

2021/05/09 | 20:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وزير النفط السيد إحسان عبد الجبار إسماعيل.

وناقش اللقاء عدداً من الملفات التي تخصُّ القطاع النفطي في البلاد، ومنها مشروع قانون النفط والغاز، مؤكداً سيادته أهمية تشريع القانون خلال الفترة المقبلة.كما بحث اللقاء تعديل قانون شركة النفط الوطنية العراقية، وعدداً من الملفات التي تسهم في تطوير هذا القطاع.

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