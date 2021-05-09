نائب يحدد موعداً محتملاً لإعادة المفسوخة عقودهم واطلاق المخصصات المالية لهم

2021/05/09 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، اليوم الاحد، عن خلو الموازنة من تخصيصات عودة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي، مرجحا تأجيل عودتهم الى 2022.

وقال الركابي لـ(بغداد اليوم)، ان "اللجنة مع عودة المفسوخة عقودهم في تشكيلات الحشد الشعبي"، مبينا ان "اللجنة المالية لم تضمن موازنة 2021 اي تخصيصات رواتب لعودة المفسوخة عقودهم بالحشد".

واوضح الركابي ان "ماخصص في الموازنة من اموال هي نثرية للحشد الشعبي لاغير"، مشيرا الى انه "في ظل المعطيات الحالية من المرجح تاجيل عودنهم الى 2022 بعد توفير الغطاء المالي لرواتبهم".

وشهدت العاصمة بغداد، الخميس الماضي، تظاهر العشرات في بغداد من المفسوخة عقودهم بالحشد الشعبي مطالبين بعوتهم وصرف رواتبهم.

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