2021/05/09 | 20:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشغل محللو المخابرات الأميركية والإسرائيلية في الإجابة عن تساؤلات حول الحالة الصحية لمرشد الثورة الإيراني، علي خامنئي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("صلوا من أجلي".. تغريدة خامنئي تشغل محللي المخابرات وتفتح باب التكهنات عن صحته) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("صلوا من أجلي".. تغريدة خامنئي تشغل محللي المخابرات وتفتح باب التكهنات عن صحته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).