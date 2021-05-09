2021/05/09 | 20:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الموارد: مجلس الوزراء وجه بتأمين مبلغ من الطوارئ لمعالجة أزمة المياه في ديالى » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 20:22

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