2021/05/09 | 20:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني” تفاصيل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، والتي تضمنت خمسة قرارات كما يأتي: “اولا/ ١- الموافقة على تخصيص وزارة المالية (3) مليار دينار، لأعمال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرارات مجلس الوزراء..



تفاصيل المركز الخبري الوطني.

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