بالصور.. نهر الوند يفتقر الى الخدمات

2021/05/09 | 20:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتقر نهر الوند الي يمثل رمزا لمدينة خانقين، الى الخدمات وتنظيف جانبيه من النفايات وعمليات الكري وازالة الحشائش والادغال منه.

وطالب اهالي خانقين بتجديد كورنيش النهر من على الجانبين وخصوصا بعد ان قطعت ايران المياه عن النهر وانخفض منسوبه بشكل ملفت للنظر.

PUKmedia خاص

الصور/ اركان شاوازي

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