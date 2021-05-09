بعد استقالة الوزير.. اقتراح نيابي بتوكيل

2021/05/09 | 20:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اقترحت لجنة الصحة النيابية بالعراق أن يدير رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منصب وزير الصحة بالوكالة ويكون مشرفاً على الوزارة.وأعلنت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأحد، أن الوقت المتبقي لا يتسع لاختيار وزير جديد للصحة، مشيرة إلى أنها ستقدم ثلاثة …

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