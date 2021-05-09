2021/05/09 | 20:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت جامعة الدول العربیة الیوم الاحد، أن وزراء الخارجیة العرب سیعقدون اجتماعا طارئا بعد غد الثلاثاء لبحث الجرائم الإسرائیلیة في القدس.وقال حسام زكي الأمین العام المساعد للجامعة، في بیان، إن الاجتماع سیعقد بتقنیة الاتصال المرئي تحت رئاسة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع طارئ الثلاثاء لوزراء الخارجیة العرب لبحث الجرائم الإسرائيلية في القدس) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع طارئ الثلاثاء لوزراء الخارجیة العرب لبحث الجرائم الإسرائيلية في القدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).