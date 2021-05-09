فائق الشيخ علي ينسحب من الانتخابات ويوجه رسالة 'ثورية' للمتظاهرين

2021/05/09 | 20:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن النائب فائق الشيخ علي، الاحد، انسحابه من الانتخابات النيابية المقبلة، داعيا الى ثورة ضد "ايران وميليشياتها"، على خلفية اغتيال الناشط ايهاب الوزني في كربلاء.

وقال الشيخ علي في تغريدات على تويتر تابعها NRT عربية (9 ايار 2021): "لا تخرجوا في تظاهرة احتجاج على اغتيال إيهاب الوزني، كي لا تنكشفوا..



بل نظموا صفوفكم واستعدوا وتهيأوا للثورة على إيران وميليشياتها القذرة في الشهور القادمة".

واضاف: "لقد تمادوا في القتل..



وعليهم أن يذوقوا هذه المرة طعم الموت والهزيمة..



استعدوا..



إنني أعرف عماذا أتحدث".

وتابع الشيخ علي: "بعد اغتيال الشهيد إيهاب الوزني أعلن انسحابي من الانتخابات النيابية، وأدعو القوى المدنية وثوار تشرين إلى الانسحاب أيضا والتهيؤ لإكمال الثورة في الشهور القادمة ضد إيران وميليشياتها القذرة"، مؤكدا أنه "لا خيار أمامنا غير الإطاحة بنظام القتلة المجرمين".

واختتم الشيخ علي تغريدته بوسم: "#ستنتصر_ثورة_تشرين".

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