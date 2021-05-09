2021/05/09 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب قبل 76 عاما، في الثامن من أيار حسب تقويم وسط أوربا، والتاسع من أيار حسب التوقيت الروسي، انتهت الحرب العالمية الثانية في أوربا باستسلام المانيا النازية.



لهذا فان هذا اليوم من أيار هو يوم انتصار الحرية على الفاشية والعنف، وقد تحقق هذا النصر بفضل تحالف قوى عالمية واسعة، كان الدور الرئيس فيها لشعوب الاتحاد السوفيتي وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة وفرنسا، وللمقاومة ضد الفاشية في أوربا والصين وشرق آس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مواجهة عمليات تزوير التاريخ ونشر الأوهام / في يوم التحرير .. ليتواصل النضال ضد الفاشية ومن أجل الديمقراطية والتسامح - رشيد غويلب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مواجهة عمليات تزوير التاريخ ونشر الأوهام / في يوم التحرير .. ليتواصل النضال ضد الفاشية ومن أجل الديمقراطية والتسامح - رشيد غويلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).