2021/05/09 | 20:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أكد وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء وجه بتأمين مبلغ من الطوارئ لمعالجة أزمة المياه في ديالى، موضحاً أنه خاطب إيران وتركيا لهذا الشأن.وقال الحمداني في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أزمة المياه في ديالى..



وزير الموارد يخاطب إيران وتركيا المركز الخبري الوطني.

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