"الوزراء" العراقي يصدر 5 قرارات جديدة بينها تخصيصات مالية لمشروعات

2021/05/09 | 20:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي 5 قرارات جديدة خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة عشر لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء.وجرى خلال الجلسة بحث آخر التطورات والاحداث العامة في البلاد، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول …

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