’’الرواتب في دائرة الخطر’’.. نائب يحذر من المجهول بسبب

2021/05/09 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو مجلس النواب، مضر الكروي، اليوم الاحد، إن حمى الاسعار ستقود العراق إلى المجهول، فيما دعا الحكومة لاستخدام "دولار الغذاء".

وذكر مضر الكروي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "ارتفاع الاسعار في الاسواق العراقية يتراوح من 10-30% معدل متوسط وهناك اسعار ارتفعت الى اكثر من 50%"، مؤكدا ان "رفع سعر صرف الدولار قاد لموجة ارتفاعات عالية لاتزال مستمرة لعدم ضبط اقاع الاسعار".

وأضاف الكروي، أن "الوضع العراقي خطير، مع وجود 11مليون عراقي تحت خط الفقر يعانون من قسوة الغلاء"، داعيا الحكومة لاستخدام دولار الغذاء".

وأوضح بشأن "دولار الغذاء" أن بمعنى "دعم شراء الاغذية الاساسية باسعار الصرف القديمة للدولار من اجل توفير الاغذية باسعار منخفضة، او على الاقل اعادة برنامج الاسواق التعاونية في المدن لتامين اسعار بيع مناسبة للفقراء من ناحية الاغذية الاساسية".

وأكد عضو مجلس النواب، أن "رواتب موظفي العراق تبقى ضمن دائرة الخطر الدائم ما دامت البلاد تعتمد بنسبة 95% على ايرادات بيع النفط التي تعاني من تقلبات في الاسعار".

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