إغلاق شامل في تونس لكبح انتشار كورونا

2021/05/09 | 21:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر تونسيون عن احتجاجهم ورفضهم تدابير الاغلاق، الأحد، أول أيام الحجر الصحي الشامل الذي أقرته السلطات لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19 والذي يأتي في الأيام الأخيرة قبل حلول عيد الفطر.

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