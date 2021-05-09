2021/05/09 | 21:16 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي : قرار انسحابي من الانتخابات تم اتخاذه من اللحظة الأولى

الكاظمي: الحكومة جادة بمحاربة السلاح المنفلت

الكاظمي: السلاح يجب أن يكون بيد الدولة

الكاظمي: البعض حاولوا شيطنة رئيس الوزراء ولكنني حافظت على وعدي بأن أكون محايداً

الكاظمي: مشروعي السياسي هو النجاح بتأسيس انتخابات نزيهة وعادلة

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